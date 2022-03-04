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日報新聞 > 港聞

「驚蟄」禁打小人 警方：違者被票控

2022-03-04 列印
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「打你個死人頭，打到你有氣無得透！」每年「驚蟄」，都見不少市民到銅鑼灣鵝頸橋，「打小人」發洩心中怨氣。但近日疫情嚴峻，灣仔區議會主席與經營者「傾掂數」，其間不會營業，執法部門亦呼籲市民切勿「打小人」，否則將被票控，市民必須減少不必要的社交接觸。
  明天為「驚蟄」，為免大量市民進行「打小人」活動而造成群組聚集及增加病毒傳播風險，灣仔區議會主席及灣仔民政事務處已經與相關行業主要經營者，達成「驚蟄」期間不會營業的共識，以防市民因而聚集。警務處及食環署呼籲巿民不要到灣仔堅拿道天橋橋底進行「打小人」，屆時執法部門將會採取聯合行動嚴厲執法，在不作出警告下向違例人士發出定額罰款通知書，打擊違反防疫規例及違反潔淨法例等行為。政府已將群組聚集的人數限制由四人減至兩人。

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