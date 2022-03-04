提升疫苗接種率 梁萬年：重中之重

正在本港的國家衞健委新冠疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年表示，當前重中之重是要減少感染、發病、重症，尤其是死亡個案，有相當的比例在安老院舍，認為重中之重要提高疫苗接種率，防止長者等群體人士感染。梁萬年說一直與特區政府及香港專家討論和溝通，目前仍然在了解的階段，會與香港形成最大共識。當前一些重中之重的任務，應該放在努力減少感染、發病，要努力減少重症，減少死亡要作為當前最優先的抗疫工作。他認為導致安老院舍、老年人感染，到發展成重症和死亡，服務或工作人員閉環管理需要進一步加強，防止工作人員感染。他形容現時是人民戰爭，香港市民是抗疫的主力軍，指明白市民對確診個案上升感到擔憂，但相信隨着對病毒的認識愈多，加上在中央的支持，以及特區政府堅強領導下，有信心能夠打敗疫情。