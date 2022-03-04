馬會捐逾50萬份快測包予社福機構

疫情衝擊民生，馬會宣佈新一輪抗疫措施，包括於三月初及中旬，向合資格的社福機構提供逾五十萬份快測套裝；亦會捐助香港仔坊會、醫護行者及樂善堂，擴展配藥、用藥護理和支援服務，滿足社區藥房的服務需求；與社署合作，支援有院友或員工確診的院舍，配備額外高效空氣過濾器及過濾網等。此外，馬會亦正與其他非政府組織商討，實施兩項計劃，包括在社區內提供可負擔的普通科門診服務，以及透過社福機構，提供關愛電話、家訪、必需品送遞等服務。詳情將適時公佈。馬會指過去兩年額外審批逾十七億港元支持社會抗疫。