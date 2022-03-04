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日報新聞 > 港聞

美股中段 升43點

2022-03-04 列印
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雖然烏克蘭戰事持續，但隨着油價回調，美股顯著向好。杜指中段報三三九三五點，升四十三點；納指則報一三六四五點，跌一百零六點。滙控美國預託證券價格見五十二點四五港元，跌零點八五港元；騰訊則見四百一十一點六四港元，跌七點一六港元。

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