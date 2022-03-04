新冠病毒攻入銅牆鐵壁的監獄，懲教署過去兩月為在囚人士檢測，發現一千人染疫。據悉，前支聯會主席李卓人、副主席何俊仁，以及社運人士古思堯確診。懲教署公佈，截至前天，累計約一千名在囚人士染疫，絕大部份人無病...

2022-03-04