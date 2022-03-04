東奧乒球女將 下學年入讀科大理學院

科技大學表示，東京奧運女子乒乓球團體賽銅牌得主蘇慧音，將透過「學生運動員入學計劃」，於下學年入讀科大理學院。蘇慧音將修讀學院制的理學課程，她稱自己對物理科感興趣，立志他日從事科研或教育工作。蘇慧音對於九月將開展大學生活，感到既緊張又興奮，並指距離最後一次在校上課已有大概十年的時間，「我在本應上學的年紀選擇成為一位全職運動員，是因為每位運動員都有其黃金時間，而我希望把我的潛能充份發揮出來。這是一個精采而收穫豐盛的旅程，而我準備繼續在我人生的第二章節，燃燒這份熱情」。蘇慧音提到中三休學成為全職運動員後一直十分掛念校園生活，甚至發夢時會想可以繼續讀書。