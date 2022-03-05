10蚊包即食麵炒貴逾倍 超市推限購令 遏止恐慌搶物資

■市民連日搶購儲糧，超市貨架上的罐頭所餘無幾。

■有商店坐地起價，即食麵一包加價至十元。

禁足令未到，限購令已來。政府計劃進行全民強檢，由於涉及限制外出，連日來引起市民恐慌，近日出現搶購潮。為此，百佳、屈臣氏等超市及個人護理店，昨日起對部份食品及藥物實施「限購令」，每人每次限購五件。有批發及零售業界議員認為措施合理，可讓有需要的市民買到物資，強調只要政府提早通知，就算實施「禁足」，業界亦能保障充足貨物供應。近日市民不斷搶購物資，各大超市貨架被清空。有商舖甚至坐地起價，原價四、五元一包的即食麵，升至十元一包出售。但百佳表示，各類食品和日用品供應仍然穩定，為讓更多市民可以購買，即日起對部份產品實施限購，包米、罐頭食品、麵食、盒裝雞蛋 、廁紙及藥品，每類每次最多買五件。屈臣氏的止痛退燒及傷風感冒產品，亦是每類每次最多買五件。百佳和屈臣氏表示，已與各地供應商緊密聯繫，增加各類產品貨量，由於不少職員染疫，人手極度緊張，正竭力調動人手加快補貨，亦盡力維持價格水平。網民擔心「愈限愈搶」不少市民都指早前已買入一定商品，不需再大量入貨，認為措施影響不大；但亦有網民擔心措施會令更多人「愈限愈搶」。百佳網店昨早有逾五千人網上排隊進入網站趕購日用品，未來十二天的送貨日期亦滿額。港九藥房總商會理事長林偉文向本報指，藥房一般勸說顧客只買一兩包退燒藥，「盡量希望每個街坊都買到。如果你話一人買十盒，一般唔會賣畀佢」。他又透露，大量「必理痛」會在本月十五日空運抵港，一定能滿足需求，呼籲市民不要搶購。自由黨批發及零售界議員邵家輝認為「限購令」是負責任做法，不少市民「其實係囤積，有人買成十袋米喺屋企，根本食唔完」，相信措施能讓有需要的市民買到物資。他又支持全民強檢時實施「禁足」，「業界可以一次過提供數十日貨物，但政府真係要提早講清楚幾時禁足，唔好突然間話宣佈，咁只會再次造成恐慌」。他又指只要業界做好準備，「禁足」期間，毋須實施「限購令」。港九罐頭洋酒伙食行商會主席葉本良亦強調下周會再有約三百萬罐頭抵港。業界已與政府商討對策，即使未來實施「禁足」亦能穩定供貨。食環街市提前七時關閉此外，食環署公佈因應疫情發展，轄下所有街巿昨提早一小時於晚上七時關閉，直至另行通知，以便深層消毒工作。