港鐵減班次 逾百巴士線停駛

港鐵指因疫情導致車務人手緊張，加上乘客大幅減少，昨日起八條鐵路線（東鐵線、荃灣線、觀塘線、港島線、南港島線、將軍澳線、東涌線及屯馬線），繁忙及非繁忙時段的列車服務有調整，若需要進一步短暫關閉個別車站等，會盡快公佈。
同時，運輸署批准五家巴士公司昨日起至本月十六日，暫停一百零四條巴士線。汽車交通運輸業總工會九巴分會副主任黎兆聰指公司不斷有員工確診，前線員工上班有如「打仗」，他擔心情況持續，會令更多巴士線停駛。
禁足令未到，限購令已來。政府計劃進行全民強檢，由於涉及限制外出，連日來引起市民恐慌，近日出現搶購潮。為此，百佳、屈臣氏等超市及個人護理店，昨日起對部份食品及藥物實施「限購令」，每人每次限購五件。有批發...
2022-03-05
廣州有英勇清潔工人為救墮江老伯，寒冷天氣下跳進珠江救起落水老人。據了解，事發時間為本月十八日，當時天氣寒冷，廣州最低氣溫僅錄得五度。一名姓譚的清潔工下班途經琶洲大橋江邊時，突然聽到有人大聲呼救，他快步...
2022-02-24
俄烏戰爭持續逾一周，俄軍昨控制歐洲最大核電廠之一的扎波羅熱核電廠，並一度頻密發炮，擊中廠內建築物，導致爆炸及大火。烏方批評該行為極度危險，可能釀成核災難，但強調當地輻射水平正常，沒人受傷。同時，俄軍持...
2022-03-05
深灣9號位於南區，戶戶坐北向南，廳房均可享有遊艇會及香港仔海峽景致。介紹屋苑的四房大戶，實用面積1807方呎，廳房四正，L型巨廳甚有氣派，加上向正南優勢，從大露台可享招牌深灣遊艇會海景。深灣9號坐落惠...
2022-03-05
烏克蘭核電站起火引發受襲疑雲，令市場憂慮俄烏緊張局勢加劇，恒指昨日低開588點，早段曾重上22000點大關，其後再度下跌，一度挫逾六百點，收跌562點或2.5%，收報21905點。科指創成立以來新低，...
2022-03-05
法國射手賓施馬上月初養傷，皇家馬德里進攻即癱瘓，前者復出即直接和間接包辦球隊近兩場西甲士哥。今晚聯賽主場出戰皇家蘇斯達，這名銀河艦隊神射手兼其中一位助攻王有力領軍延續二連勝強勢，以勝利迎接下周中歐聯大...
2022-03-05
本港在第5波嚴峻疫情下，確診數屢創新高，疫魔籠罩下人人自危，亦可以積極面對生活，例如黎明（Leon）就急Call老友林日曦極速作首歌為大家打氣，Leon一樣快手快腳，出鏡拍埋MV上架祝大家：「Good...
2022-03-05
俄烏戰事表面上沒有大進展，首都基輔還在膠着。但戰事一直在推進，南部赫爾松市陷落後，另一關鍵城市馬里烏波爾遭到俄軍更猛烈攻擊，若再失陷，將打通俄方在南部和東部兩條戰線。烏克蘭南部所有黑海港口都將被俄軍封...
2022-03-05
昨晚谷中又舉行九場賽事，潘頓繼續強勢，先後勝出容廄「傲龍駒」、呂廄「有何不可」和羅廄「幸運旅程」，並於第八場後提前成為騎師王。至於莫雷拉先勝出「又享耆成」為容廄起孖，之後再贏文廄「金鑽貴人」，與勝出蔡...
2022-03-03