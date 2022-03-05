港鐵減班次 逾百巴士線停駛

疫情下，港鐵、巴士等公共交通服務亦要縮減。香港鐵路工會聯合會主席林偉強透露港鐵至今有約二千五百人缺勤，佔整體員工約兩成，他們或染疫，或須隔離，其中屯馬線最受影響，因不夠車長，每日有十多輪列車未能行駛。如果情況再惡化，相信行車班次會陸續減少。港鐵指因疫情導致車務人手緊張，加上乘客大幅減少，昨日起八條鐵路線（東鐵線、荃灣線、觀塘線、港島線、南港島線、將軍澳線、東涌線及屯馬線），繁忙及非繁忙時段的列車服務有調整，若需要進一步短暫關閉個別車站等，會盡快公佈。同時，運輸署批准五家巴士公司昨日起至本月十六日，暫停一百零四條巴士線。汽車交通運輸業總工會九巴分會副主任黎兆聰指公司不斷有員工確診，前線員工上班有如「打仗」，他擔心情況持續，會令更多巴士線停駛。