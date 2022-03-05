第五波染疫人數近40萬 快測申報平台開通未有期

第五波疫情仍未見頂，不少人自行用快速測試驗出陽性，但政府曾指本周開放的快速測試呈報平台，仍然「冇影」。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨直言，由於涉及複雜細節，故仍未有開通日期。本港新增五萬二千五百二十三宗確診個案，只有十一宗為輸入病例，其餘均為本地感染，第五波至今更累計逾三十九萬人。前日再多一百三十六名患者逝世，年齡介乎二十九至一百零二歲，當中七十三人是院舍長者。同時，再多四十六間安老或殘疾院舍新增個案，分別涉及五百五十二名院友及一百八十七名職員。防護中心：涉複雜技術細節當局早前指快速測試陽性呈報平台會在本周內推出，最新就指暫未有啟用日期，但初步定訂出上月二十六日後快速測試陽性的患者都須呈報。歐家榮指目前的疫情數字只能反映核酸檢測結果，但很多市民做快速抗原測試，故未能完全掌握數據。就呈報網上平台，他指涉及複雜技術細節，料初期會有大量市民提交資料，需確保身份認證準確度，正完善系統以免引起混亂，故仍未有啟用日期，「我們希望平台完成盡快推出，確實時間這刻說不到。」民建聯議員葛珮帆關注快速測試呈報平台至今仍未推出，令相關人士欠缺支援。現時不少市民擔心外出會受感染，更自製防護裝備外出，網上不時可見奇特防疫裝扮。此外，醫管局總行政經理李立業表示，九龍西聯網醫院下周起調整服務，內科門診只處理緊急求診，專科門診只會覆配藥物，普通門診的電話預約服務暫停等。至於遺體處理，部份冷凍櫃經已到達，相信將提供約五百個位置。