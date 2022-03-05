累計680院舍長者病亡﻿ 外展醫護將上門打針﻿

■羅致光希望首批內地照顧員本周內到港，並會向他們提供短期培訓。

院舍為疫情重災區，至今近萬名安老院院友染疫，至少六百八十名院友逝世。政府縮短接種疫苗相隔的時間，又指未來兩周會有外展醫護人員到安老院舍，為長者打針。本輪疫情累計七百五十五間院舍爆疫，全港有七成二安老院舍出現個案，九千八百名院友染疫。政府縮短打針相隔時間，其中六十歲或以上人士，若已打兩劑科興或復必泰，打第三針的時間由原本接種第二針後六個月，縮短至三個月。衛生防護中心指經諮詢專家及聯合科學委員會主席，決定縮短院舍院友打首兩針科興的相隔時間至二十一日，而從未接種院友在康復後四周可接種。打首兩針科興緩衝期縮至21日公務員事務局局長聶德權表示，未來兩周會安排醫護到每間院舍為長者接種疫苗，即使有感染個案的院舍，亦有醫護人員願意到場打針，當局會為他們提供足夠保護設施及後勤支援。據衞生署指引，染疫者須在康復後最少三個月後才可接種疫苗，但劉宇隆指無科學根據顯示確診者不能打針，認為現時安老院舍即使有疫症爆發，都應該安排院友打針，又建議染疫長者若已退燒，約一個月後就可接種疫苗。安老院負責人李輝直更言，院舍幾近「全軍覆沒」，院友染疫可以說是遲早的事。啟德郵輪碼頭設託管中心此外，啟德郵輪碼頭將成立託管中心，設一千二百張病牀，由社會福利署管理，並由專職服務機構提供醫療支援及照顧服務，照顧輕症的長者。勞福局局長羅致光指醫管局會轉介已經康復，但暫時未能返回家中或院舍的長者。政府早前向內地試行直接聘用臨時合約照顧員，羅致光指希望首批照顧員本星期內到港，會向他們提供短期培訓。