怪女口水抹港鐵車門 四乘客施襲逃去遭通緝

網上瘋傳片段，指有女子在港鐵月台「播毒」。昨早近七時，一列車駛至九龍塘站時，一名女子站在列車與月台之間的空隙，阻礙列車開出。她更拉下口罩，再將口水擦向車門，引起大批乘客不滿及指責，她更向車門吐口水。有職員嘗試勸女子離開，惟對方拒絕，更稱：「你係咪想搏我懵」。
港鐵回覆指，當時有乘客按動緊急通話器，通知有一名女乘客沒有妥善佩戴口罩，職員勸喻該女乘客戴好口罩，但未被理會，於是報警。其後她將鼻水抹在車門上。港鐵對有礙公共衞生及有可能傳播病毒的行為，予以嚴正譴責，已安排列車返回車廠消毒。
禁足令未到，限購令已來。政府計劃進行全民強檢，由於涉及限制外出，連日來引起市民恐慌，近日出現搶購潮。為此，百佳、屈臣氏等超市及個人護理店，昨日起對部份食品及藥物實施「限購令」，每人每次限購五件。有批發...
2022-03-05
廣州有英勇清潔工人為救墮江老伯，寒冷天氣下跳進珠江救起落水老人。據了解，事發時間為本月十八日，當時天氣寒冷，廣州最低氣溫僅錄得五度。一名姓譚的清潔工下班途經琶洲大橋江邊時，突然聽到有人大聲呼救，他快步...
2022-02-24
俄烏戰爭持續逾一周，俄軍昨控制歐洲最大核電廠之一的扎波羅熱核電廠，並一度頻密發炮，擊中廠內建築物，導致爆炸及大火。烏方批評該行為極度危險，可能釀成核災難，但強調當地輻射水平正常，沒人受傷。同時，俄軍持...
2022-03-05
深灣9號位於南區，戶戶坐北向南，廳房均可享有遊艇會及香港仔海峽景致。介紹屋苑的四房大戶，實用面積1807方呎，廳房四正，L型巨廳甚有氣派，加上向正南優勢，從大露台可享招牌深灣遊艇會海景。深灣9號坐落惠...
2022-03-05
烏克蘭核電站起火引發受襲疑雲，令市場憂慮俄烏緊張局勢加劇，恒指昨日低開588點，早段曾重上22000點大關，其後再度下跌，一度挫逾六百點，收跌562點或2.5%，收報21905點。科指創成立以來新低，...
2022-03-05
法國射手賓施馬上月初養傷，皇家馬德里進攻即癱瘓，前者復出即直接和間接包辦球隊近兩場西甲士哥。今晚聯賽主場出戰皇家蘇斯達，這名銀河艦隊神射手兼其中一位助攻王有力領軍延續二連勝強勢，以勝利迎接下周中歐聯大...
2022-03-05
本港在第5波嚴峻疫情下，確診數屢創新高，疫魔籠罩下人人自危，亦可以積極面對生活，例如黎明（Leon）就急Call老友林日曦極速作首歌為大家打氣，Leon一樣快手快腳，出鏡拍埋MV上架祝大家：「Good...
2022-03-05
俄烏戰事表面上沒有大進展，首都基輔還在膠着。但戰事一直在推進，南部赫爾松市陷落後，另一關鍵城市馬里烏波爾遭到俄軍更猛烈攻擊，若再失陷，將打通俄方在南部和東部兩條戰線。烏克蘭南部所有黑海港口都將被俄軍封...
2022-03-05
昨晚谷中又舉行九場賽事，潘頓繼續強勢，先後勝出容廄「傲龍駒」、呂廄「有何不可」和羅廄「幸運旅程」，並於第八場後提前成為騎師王。至於莫雷拉先勝出「又享耆成」為容廄起孖，之後再贏文廄「金鑽貴人」，與勝出蔡...
2022-03-03