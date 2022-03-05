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怪女口水抹港鐵車門 四乘客施襲逃去遭通緝

2022-03-05 列印
■網上有女子將口沫抹向港鐵列車車門。
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疫下嚴峻，竟有怪女懶理傳播風險，將口水抹向港鐵列車車門，引起全車騷動，有人出言指責，但女子更向車門吐口水，令服務一度受阻。警方指已根據《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》，向這名女子發出定額罰款通知書，列為普通襲擊案處理，期間四名乘客向她施襲後逃去，警方通緝三男一女。

網上瘋傳片段，指有女子在港鐵月台「播毒」。昨早近七時，一列車駛至九龍塘站時，一名女子站在列車與月台之間的空隙，阻礙列車開出。她更拉下口罩，再將口水擦向車門，引起大批乘客不滿及指責，她更向車門吐口水。有職員嘗試勸女子離開，惟對方拒絕，更稱：「你係咪想搏我懵」。

港鐵回覆指，當時有乘客按動緊急通話器，通知有一名女乘客沒有妥善佩戴口罩，職員勸喻該女乘客戴好口罩，但未被理會，於是報警。其後她將鼻水抹在車門上。港鐵對有礙公共衞生及有可能傳播病毒的行為，予以嚴正譴責，已安排列車返回車廠消毒。

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