人大今開幕 深化民主進程 「動態清零」做法符合國情

全國人大會議今日開幕，大會將有十項議程，其中包括審議港、澳區、人大代表選舉法。大會新聞發言人昨指，中國特色社會主義民主有效和管用，而「動態清零」亦符合國情。據了解，會議為期六天半。大會新聞發言人張業遂表示，會議將以國家主席習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，緊緊圍繞中共和國家工作大局，認真履行憲法和法律賦予的職責，完成大會各項任務。張業遂言，「全過程人民民主」是以習近平為核心的黨中央深化中國民主政治發展重大理念。他續指，民主不是裝飾品，而是用來解決人民的問題，一個國家是否民主，國民最有發言權，實踐證明中國特色社會主義民主政治制度是根植於中國歷史文化，符合中國國情、解決中國問題的真實、有效和管用的民主，並強調世界上不存在完全相同的民主制度，也不存在適合一切國家的民主模式。張業遂亦提到，過去一年人大常委會全面修改香港《基本法》附件一和附件二，為香港帶來符合地區法律地位和實際情況的民主選舉制度，讓一國兩制行穩致遠。全球疫情嚴峻，被問到內地會否調整「動態清零」防疫政策。張業遂認為「動態清零」做法符合中國實際情況，路是對的，效果也是好的。他指方針並非追求零感染，而是把疫情控制住。他坦言，防控措施對國家生產及人民生活造成影響，但只是短期，且波及範圍有限，而中國堅持了有效的防控措施，在保持自身經濟發展的同時，也為維護全球產業鏈供應鏈的穩定暢通和經濟增長作出重要貢獻。