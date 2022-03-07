留家六日方接走 感資源錯配 染疫家庭無病徵 送四星酒店隔離

■隔離期間，陳生靠看電視解悶。

■早餐有火腿絲米粉、餐飽、腸仔和雞蛋。

■午餐有粟米肉絲飯。

■晚餐有時菜肉餅飯。

第五波疫情成災，染疫和死亡人數續增，政府安排部份確診者進入隔離營。但本報發現，有一家三口公屋戶全中招，留家等了六天，各人病情輕微，仍與全幢公屋戶由當局專車送入尖沙咀一間四星級酒店隔離，戶主慶幸房間環境舒適，每日三餐似食茶餐廳，大呼好彩，不用入住人稱「糟糕灣」的竹篙灣，但感到隔離政策有錯配之嫌。陳先生今年五十歲，跟四十多歲弟弟和年邁母親住在石籬邨公屋，他沒工作，自第五波疫情爆發以來，家人少出街，「二月二十一日，媽媽開始咳嗽，之後輪到我和弟弟，但各人都沒有發燒。」前周六晚，石籬邨被圍封，居民須強檢。翌日，陳生獲通知一家都是陽性，叫各人不可離家，並執拾好生活用品和藥物，「其實不怕確診，最擔心被送去不知甚麼地方。」當局無人聯繫 感覺如「孤兒仔」到晚上，政府人員通知陳生，他們一家三口與全幢公屋戶被送去尖沙咀山林道華美達酒店隔離，他鬆一口氣，「我們病情不嚴重，如果有得揀，當想在家隔離，不用走來走去咁麻煩，但酒店也不錯，起碼環境配套一定比竹篙灣好得多。」到埗後，他們入住雙人房，「我和媽媽一間，弟弟與其他人同房。」上房安頓好，陳生說有種「孤兒仔」的感覺，「每位隔離人士，都應獲派一份隔離須知小冊子，但我們沒收到，有點無所適從。」入住後，也沒有人員聯絡他們，「幸好酒店有熱線電話，有事可找他們幫忙。」最重要的，是當局沒有向他們提供探熱器和藥物，「沒有探熱針，不能每天量度體溫，幸好沒有發燒。我們又自備退燒藥，有事可以自救。」膳食有茶餐廳水準陳表示，慶幸房間環境不錯，乾淨企理，每天有職員清理放在房門外的垃圾。膳食方面，酒店提供早午晚三餐，「早餐是通粉或三文治，午餐晚餐都是飯盒，有粟米肉粒飯、雞扒飯和肉餅飯等，份量足食得飽，又會有紙包飲品和水果。」至於食物質素，是一般茶餐廳水準，可以接受，「不用錢，有這樣的食物已很好。我們來隔離，不能要求太多。」另外，房內有一箱礦泉水，不用自己煲水。不過，終日困在房間，陳說感覺不好受，「很悶，只能看電視和玩手機，吃完就睡，這幾天睡眠非常充足。」陳說，之前有衞生署職員透露，他們在酒店隔離七天後，再連續兩天做快速檢測，前天和昨天一家人都是陰性，結果完成政府要求的隔離，終於可以回家。