﻿私院倘拒收新冠病人 ﻿﻿韓正：有違醫學原則﻿

■第五波疫情對本港醫療系統造成重大負擔。資料圖片

全國政協十三屆五次會議在北京舉行，港區政協委員昨早與國務院副總理韓正和港澳辦主任夏寶龍會面，重點談香港疫情。有委員稱，韓正主動問到是否有私家醫院拒收新冠病人，認為有病人就應該救治，質疑拒收是有違醫學原則。有委員引述韓正指，中央會全力支持特區抗疫，對港要求會「有求必應、照單全收」，在醫療物資、隔離設施、新鮮食品等支援香港。主管港澳事務的韓正昨早接見港澳全國政協委員，歷時約一個半小時。韓正發言約四十五分鐘，指他早前曾和夏寶龍一起到深圳，傳達中共總書記習近平就支援香港抗疫工作的重要指示。全國政協委員李大壯引述韓正的談話，指每位香港市民的生命都一樣重要，但聽聞有私家醫院不接收新冠病人，質疑做法有違醫學原則，多名委員點頭和應。韓正又形容這個不可能，有違「白衣使命」，指穿白衣的人應該見人都要救治。他以內地為例，抗疫期間不論甚麼機構，即使連軍事醫院都出動。韓正再三敦促必須加大力度做好抗疫工作，特別提到近日長者小童的確診情況，留意到香港的安老院有許多長者死亡，強調疫苗接種是減低病亡的有效方法，但並無評價特區政府的抗疫表現，只提到疫情未到轉捩點。中央對港抗疫「有求必應」全國政協常委蔡冠深引述韓正稱，中央非常關心香港疫情和市民生命健康，特區不能對抗疫抱有厭戰心態，「特區政府甚麼要求他們照單全收、有求必應」，包括醫療物資、日用品等，指香港抗疫要有信心，最寶貴要有行動，希望疫情盡快受控。同時，赴港支援的國家衞健委專家組組長梁萬年表示，本港疫情仍處於快速上升階段，減少感染、重症及死亡是當前最優先目標，要切斷傳播鏈，形容沒有到「躺平」的時刻，認為整體人群感染水平較高，要做個案追蹤有難度，現在「動態清零」有優先的階段性目標。至於應否現階段全民強制檢測，他指在理論角度，檢測肯定比不檢測好，但做全民檢測是有時機問題，但亦應就能力、資源等方面綜合考慮。