逾3800警員染疫 或須居家隔離

警方昨天公佈，警隊約一成多人手因感染新冠肺炎而不能上班，或屬於密切接觸者而需要在家工作。翻查資料，截至本月底，警務處的人手編制有三萬八千多個職位，一成多人手意味着至少有三千八百多名警員染疫或要留家隔離。警方稱，警隊已適時採取應變方案，靈活調配資源，包括抽調後勤人手協助前線工作及延後非必要的訓練項目等。警方為保障人員及市民的健康，警隊會按照風險評估為人員提供足夠的防護裝備，並安排人員每日檢測。另有報道引述消息指，西九警區疫情最為嚴重，錄得約七百宗確診，而港島區亦有至少四百五十宗確診。