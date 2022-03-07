確診增逾3.1萬宗 觀察一兩周始知何時見頂

第五波疫情連日確診人數破五萬宗後，昨天新增三萬一千零八人確診，連續第二日維持在三萬多宗。但衞生防護中心稱，確診數字仍處於高水平，須密切觀察一至兩星期才知道疫情何時「見頂」。再多94院舍爆疫昨天有三萬一千零八宗染疫，除了兩宗由外地輸入，其餘是本地感染。再多九十四間院舍出現個案或爆發，涉八百四十四宗個案。第五波疫情增至有六百六十二間安老院及二百一十三間殘疾人士院舍有個案，分別佔整體的八成三及近六成四，涉一萬六千多名院友及四千八百多名員工。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，檢測樣本一般在周末會回落，且近一兩周市民使用快速測試檢測，每天確診數字未能反映在政府公佈的核酸檢測陽性個案。目前在圍封強檢行動，部份大廈的檢測陽性個案比例高達一成至一成五，反映社區感染情況仍嚴峻，而社區檢測中心的陽性個案比例亦維持約百分之五，仍要密切觀察一至兩星期才知道疫情何時「見頂」。死亡個案方面，昨天再多一百五十三名患者在公立醫院離世，年齡介乎三十五至一百零五歲，其中九十七人來自院舍，一百一十四人沒有接種疫苗，六名年紀較輕的死者都有長期病患。由於數據滯後，上月二十四日至本月三日再有七十六名病人離世，年齡介乎二十四歲至一百零五歲，其中二十四歲男死者，已打兩針，沒有長期病患，當日早上家人發現他沒有醒來，被送往將軍澳醫院急症室，送院途中要以電擊及強心針搶救，最終不治。另外，公眾殮房有四具遺體驗出新冠病毒，生前未有入院。