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新聞秘書確診 聶德權快測陰性

2022-03-07 列印
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公務員事務局局長聶德權繼妻子早前確診，要在家居進行七天檢疫，其新聞秘書亦確診，局方指聶德權每日進行快速測試，結果都是陰性。

局方指染疫新聞秘書日常主要在辦公室工作，工作時有佩戴口罩及遵守防疫措施，最近一次上班日期為本月四日。局方會清潔消毒辦公室。

聶德權的妻子早前確診，聶由上月二十四日起在家居進行七天檢疫，快速抗原測試，結果均呈陰性，他在本月初才完成檢疫，並返回辦公室工作。


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