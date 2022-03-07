德朗邨九大廈初陽逾2100宗

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，德朗邨內污水病毒含量高，不同大廈圍封均有大量個案，有大型傳播，而目前最急切為找出個案並移離大廈。
歐家榮指，若有被驗出陽性的居民不願搬到隔離設施，他表示不服從即屬違法。
他亦指，目前會選污水監測病毒量最高的陽性樣本，追蹤源頭，圍封強檢有關大廈，未來希望在提高核酸檢測能力後，可以圍封強檢病毒量不高但檢測陽性的大廈。
再有多座大廈被圍封強檢，包括啟德啟晴邨樂晴樓、欣晴樓和康晴樓；元朗朗善邨善愛樓、善勇樓及善良樓，以及香港仔中心海珍閣和海珠閣。
第五波疫情成災，染疫和死亡人數續增，政府安排部份確診者進入隔離營。但本報發現，有一家三口公屋戶全中招，留家等了六天，各人病情輕微，仍與全幢公屋戶由當局專車送入尖沙咀一間四星級酒店隔離，戶主慶幸房間環境...
2022-03-07
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2022-03-07
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2022-03-07
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2022-03-07
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2022-03-07
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2022-03-07