德朗邨九大廈初陽逾2100宗

九龍城德朗邨全邨九幢大廈均先後被圍封強檢，加上昨日完成圍封的德瑜樓、德珮樓及德瑤樓，分別有二百三十八宗、二百二十三宗，以及二百一十七宗初步陽性個案，全邨共發現逾二千一百宗初步陽性個案。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，德朗邨內污水病毒含量高，不同大廈圍封均有大量個案，有大型傳播，而目前最急切為找出個案並移離大廈。歐家榮指，若有被驗出陽性的居民不願搬到隔離設施，他表示不服從即屬違法。他亦指，目前會選污水監測病毒量最高的陽性樣本，追蹤源頭，圍封強檢有關大廈，未來希望在提高核酸檢測能力後，可以圍封強檢病毒量不高但檢測陽性的大廈。再有多座大廈被圍封強檢，包括啟德啟晴邨樂晴樓、欣晴樓和康晴樓；元朗朗善邨善愛樓、善勇樓及善良樓，以及香港仔中心海珍閣和海珠閣。