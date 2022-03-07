金融市場已做應變預案 不同情境下保持開放

財政司司長陳茂波於網誌強調即使社會收緊社交距離措施，甚至出行受限，香港金融市場必定會繼續保持開放，並已為不同情境做好應變預案。另外，他在今早會公佈新一輪消費券計劃第一階段的詳情，四月發放第一期五千元消費券。他指當局早已就金融市場，為不同情境做好應變預案，即使任何原因導致出行受阻受限，股票、衍生工具、債券、貨幣、外匯等市場會如常交易運作。整個金融體系，包括金融基建、主要系統及平台、重點金融機構等，可隨時轉為備用混合模式，在維持系統正常運作的同時，需要回到工作間的人手只需相等於正常水平的一至兩成。在二○一九年時，他已統籌各相關政策局及部門，擬備好「業務持續計劃」，一直按內外環境和情況更新。