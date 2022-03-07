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港島打擊非法賽車 扣留18疑改裝車

2022-03-07 列印
■警方截停懷疑改裝汽車調查。
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有人罔顧道路使用者安全，非法改裝車輛，港島總區昨日在區內展開打擊非法賽車行動，並扣留十八架懷疑改裝車輛。

港島總區交通部人員昨早約八時在區內展開打擊非法賽車行動，於石澳道一帶埋伏期間，發現有車輛涉嫌非法賽車。其後人員於柴灣道、大潭道及石澳道一帶，截停涉事車輛檢查，其中十八輛私家車懷疑非法改裝，涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》。據了解，涉事車輛已拖往鰂魚涌汽車扣留中心作進一步檢驗。警方指違例司機不負責任的駕駛行為，對其他道路使用者構成危險，亦會引致嚴重交通意外，警方會加強執法。

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