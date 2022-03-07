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凌晨廚房失火 八旬老翁不治

2022-03-07 列印
■有女子在逃離時，疑身體不適倒臥地上。
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慈雲山發生奪命大火，逾百名住戶需疏散，一名八旬老翁葬身火海，消防調查意外起因，相信廚房雜物首先起火，其後火勢迅速蔓延。

死者為一名八十二歲姓翁男子。昨凌晨四時許，慈正邨正暉樓中層單位突然起火，火勢猛烈，濃煙從窗口冒出，現場傳出求救聲，多名住戶身穿睡衣、拖鞋倉皇逃生。近二百名住客疏散到樓下安全位置暫避，有女子在親友攙扶下逃離，惟當時疑身體不適倒臥地上，有警員隨即上前協肋。有男子疑被困涉事單位，吸入大量濃煙昏迷，消防將其救出送醫院治理，經搶救後不治。據悉，喪生的事主與一名兒子同住，消防正調查事件原因。■慈正邨正暉樓中層單位窗口冒出大量濃煙。
■慈正邨正暉樓中層單位窗口冒出大量濃煙。


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