沿用上次登記平台 $5000消費券 下月直接過戶

疫情海嘯式爆發，百業蕭條，市民生活艱難。財政司司長陳茂波宣佈，四月內派發首期的五千元電子消費券，紓緩各界壓力。已登記領取首次消費券的六百八十萬名市民，下月會自動獲首期五千元，但八達通用戶細分兩次，首次四千元，用盡後於翌月十六日獲餘下一千元。第二期餘額定於今年中發放，日期待定。陳茂波早前曾表示在四月下旬派第二次電子消費券，但他昨天只提在四月內發放首輪的五千元，沒有具體日子。屆時六百八十萬名去年已登記領取消費券的市民，毋須再登記，即可自動獲取。他形容，第五波疫情仍有變數，未能確定發放日子，但強調一定在四月內。具體日期視疫情而定預算案及稅務政策組主任王學玲指，市民如以八達通領取，會先獲發四千元，只要五月底至十月底期間用完，就可在翌月十六日收到餘下一千元消費券。如市民以WeChat Pay HK、支付寶香港和Tap & Go領取，即可一筆過獲五千元，首階段有效期七個月，至十月三十一日完結。此外，首輪消費券並無增加新支付平台，亦不容許轉換平台。第二期餘額定於今年年中發放。陳說，疫情打擊零售、餐飲等行業，政府希望盡快發消費券，減輕市民負擔。被問及不少店舖關門，市民會否無處使用消費券，陳回應指，在中央支持下，當局希望一、兩個月內遏止疫情，但強調首期消費券不會放寬使用範圍，相信市民會用於日常開支，變相幫補水電費等。第二輪引入更多支付平台王表示，與早前安排一樣，今次消費券要求申請人過去兩年內曾逗留香港，不會考慮是否已移民。這意味有港人兩年內移民，只要早前領取過消費券，如沒註銷帳戶，亦可領第二次電子券。此外，由於有參與計劃的平台在運作上出問題，不少商戶或市民投訴，政府會在第二次電子消費券引入更多平台，原有部份平台或退出，計劃涉及行政開支約二點五億元。