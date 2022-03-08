飲食業憂疫情未退 市民無意花錢吃喝

電子消費券將捲土重來，大小食店均憂慮疫情持續嚴重，即使市民在四月有錢在手，也未必會如首次取得消費券後般豪爽吃喝，對餐飲業幫助有限。大角咀小店「良順興」負責人余小姐指，疫情嚴重，少人外出，生意少了近五成，早前暫停日間堂食，只做外賣。余稱，月初接獲紅十字會總部的訂單，有望挽回生意，但紅十字會員工昨天起也在家工作，小店要重開堂食增加客源，形容生意慘淡。對於下月出籠的消費券，她憂慮疫情下市民減少外出用膳，對生意增長有限。近日生意大跌五成老字號詠藜園東主楊女士亦指，疫下營業額下跌五成。她指，上次發放消費券後，食客「捨得食」，惠及生意反彈，但本波疫情失控，她認為市民或將消費券用於購買防疫用品或儲糧，料屆時店方營業額不會急增。