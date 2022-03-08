飲食業憂疫情未退 市民無意花錢吃喝

大角咀小店「良順興」負責人余小姐指，疫情嚴重，少人外出，生意少了近五成，早前暫停日間堂食，只做外賣。余稱，月初接獲紅十字會總部的訂單，有望挽回生意，但紅十字會員工昨天起也在家工作，小店要重開堂食增加客源，形容生意慘淡。對於下月出籠的消費券，她憂慮疫情下市民減少外出用膳，對生意增長有限。
近日生意大跌五成
老字號詠藜園東主楊女士亦指，疫下營業額下跌五成。她指，上次發放消費券後，食客「捨得食」，惠及生意反彈，但本波疫情失控，她認為市民或將消費券用於購買防疫用品或儲糧，料屆時店方營業額不會急增。
疫情海嘯式爆發，百業蕭條，市民生活艱難。財政司司長陳茂波宣佈，四月內派發首期的五千元電子消費券，紓緩各界壓力。已登記領取首次消費券的六百八十萬名市民，下月會自動獲首期五千元，但八達通用戶細分兩次，首次...
2022-03-08
北京冬殘奧會開幕後第二個比賽日，首次有中國運動員在高山滑雪女子摘金，是次「零的突破」由張夢秋以一分十三秒五十四的成績創造歷史。賽後張強調：「想讓更多人知道，只要努力，就會有收穫。」奪得金牌之後，當記者...
2022-03-08
俄軍周日加強炮轟烏克蘭中部、北部和南部不同的城市。烏方指責俄軍再度違反停火協議，令南部馬里烏波爾港口的人道救援及撤走平民的行動宣告失敗。俄國總統普京周日再發警告，揚言戰爭會持續下去，直至烏克蘭接受他的...
2022-03-08
二手市場淡靜，大部份易手單位均需減價，個別售出單位更出現蝕讓情況。據《星島地產網》報道，中原副分區營業經理馮健平表示，美孚新邨錄得本月首宗成交，為4期百老匯街91號高層B室，面積716方呎，三房連套房...
2022-03-08
市場關注油價持續上升，會否引發通脹，美國股市周一早段反覆跌。杜指曾跌362點，至33252點，跌幅為1.08%。標普指數跌0.5%，納斯達克指數早段則跌0.7%。杜瓊斯工業平均指數今晨四時報32957...
2022-03-08
今季表現出眾的拜仁慕尼黑鋒將利萊辛尼，最近因為征戰頻繁狀態稍為下滑，教練拿格斯文遂安排他在過去兩輪德甲任後備。此子叉電後，今晚歐聯十六強次回合主場對奧地利薩爾斯堡，勢再顯歐聯殺手本色，在首回合1:1賽...
2022-03-08
李璨琛（Sam）於2012年與圈外女友梁志瑩（Sophia）結婚，婚後育有囡囡李元元（Lucy）。就快4歲嘅Lucy，外形肥嘟嘟加上古靈精怪嘅動靜，令她IG追蹤人數突破36萬，更成為廣告商寵兒。有睇開...
2022-03-08
旺角海富苑發生倫常慘劇，年邁老父勒死女兒，案件起因，有待警方調查。初步有消息指，女死者有精神病紀錄，疑經常罵人，有人情緒大受困擾，因而犯案。有關注精神病患的組織指出，本港精神科醫生及專家人手不足，精神...
2022-03-08
昨日沙田舉行八草二泥賽事，莫雷拉憑偉廄「安采」和方廄「喜旺駒」起孖，最終更後上成為騎師王。其餘潘頓為羅廄「逍遙駒」和蔡廄「連連行運」建功，令練馬師榜首形勢保持不變。而薛恩勝出韋廄「超能力」和方廄「電訊...
2022-03-07