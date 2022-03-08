啟晴邨三廈強檢 發現逾七百宗初陽

多座大廈昨日完成圍封強檢，元朗朗善邨善愛樓發現一百零九宗初步陽性病例；善勇樓有八十二宗；善良樓有七十三宗；三幢大廈合共有四十六宗檢測結果不確定個案。啟德啟晴邨康晴樓，有二百三十三宗初步陽性；樂晴樓有二百八十五宗；欣晴樓有二百二十六宗，不確定個案合共有五十六宗。此外，香港仔中心海珍閣及海珠閣，則發現五十五宗初步陽性個案。多幢樓宇因污水檢測呈陽性，須圍封強檢，其中啟德啟晴邨賞晴樓及滿晴樓，以及葵涌石籬邨石興樓，昨午起圍封強檢。柴灣怡翠苑暢怡閣及逸怡閣，及觀塘順天邨天璣樓，昨日傍晚起亦圍封強檢。