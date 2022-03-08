市民被送青衣方艙 困車內六句鐘始入住

青衣方艙醫院正接收輕症新冠患者，圍封強檢時呈初步陽性的啟德德朗邨居民李小姐，向一間電台投訴，指自己前晚被送入住方艙醫院，但疑設施未及處理人潮，她與母親在車上滯留約六小時，才可入住。其間有同車的長者希望去廁所，卻未獲安排，須下車在路邊便溺。她的母親曾要求到設施內的廁所，但保安員以她未有隔離令為由拒絕，最終在醫護人員調解下，才准去洗手間，再返回專車等候。李小姐指，經長時間等候之後，入營時很肚餓，但等到凌晨二時都未有收到膳食，詢問之下才得知要自行外出領取。她們前晚獲派杯麵及薯片，昨天早餐是炒麵，認為食物並不適合有喉嚨痛的患者。她亦不滿方艙醫院的衛生環境，有地方喉管滲漏，地面多處水漬。