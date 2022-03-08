港鐵再有96職員中招八條路線服務須調整

多家公共機構有大批職員染疫，影響服務。港鐵指，再多九十六名員工確診，涉車務、維修員工及承辦商人員。第五波疫情至今，港鐵共錄得逾二千三百名員工確診，導致車務人手緊張，乘客人數亦大幅減少，因此調整八條港鐵路線，包括東鐵線、荃灣線、觀塘線、港島線、南港島線、將軍澳線、東涌線及屯馬線，繁忙及非繁忙時段的列車服務。港鐵的熱線中心服務時間亦由周三起稍作調整。此外，不少郵政員確診，香港郵政總局和元朗郵政局昨日關閉；西營盤郵政局、銅鑼灣郵政局、太古城郵政局、大角咀郵政局和石湖墟郵政局，關閉至今日。竹園郵政局、良景郵政局和坪洲郵政局，關閉至明日。