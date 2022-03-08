新華社：已遴選14實驗室 為援港全民強檢鋪路

新華社昨發表標題為「香港只要有求、內地必定有應——記中央支援香港抗疫工作」的文章，指內地支援香港抗疫工作專班已遴選十四間第三方檢測實驗室，具備一百二十七萬管的日檢測能力和足夠的核酸檢測力量，為支援開展全民檢測奠定基礎。專班至今已建立九千人的檢測採樣支援隊，以線上線下結合的方式多次組織業務培訓並完成考核，隨時待命出發。