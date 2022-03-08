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日報新聞 > 港聞

美股中段跌417點

2022-03-08 列印
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市場關注油價持續上升，會否引發通脹，外圍股市早段個別發展。杜指中段報三三一九六點，跌四百一十七點；納指則報一三○八八點，跌二百二十四點。滙控美國預託證券價格見四十八點四六港元，升零點六一港元；騰訊則見三百九十一點五四港元，升三點五四港元。

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