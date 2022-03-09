逾百住戶斥賠償不足 汀蘭居變隔離酒店 毀租約 惹不滿

■多名汀蘭居長住租客，商討如何應對酒店的逼遷令。

疫情肆虐，每日染疫人數以萬計，隔離房需求大。政府一方面興建隔離營，另方面租用多間酒店作檢疫用途。近日荃灣一間酒店日前宣佈轉作隔離設施，僅給一百多名簽了長期租約的住客兩星期時間搬走，面對突如其來的逐客令，令不少長者或有獨居需要的在職者徬徨，疫下不知何處覓居所，他們更不滿酒店涉毀約及賠償不妥，雙方發生爭議，前日下午一度報警求助。荃灣汀九青山公路的汀蘭居，是一間樓高十二層的服務式住宅酒店。四百三十多間客房中，有一百三十多間租予簽了租約的長期住客。他們之中有一家幾口家庭、退休人士、經常外出公幹的商人，以及醫護人員等，因喜歡這裏環境寧靜，有專人打掃清潔，所以租來長住。不少住客的租約，還有半年至一年才到期。限兩周內搬走本月三日，住客突然收到酒店通知，酒店將改作「社區隔離設施」，要求所有住客在三月十五日或之前搬走。租客大為不滿，批評只有兩個星期，根本不夠時間另覓住所，「酒店是有轉介，我們自己亦上網搜過其他酒店房的月租收費，普遍比這裏貴得多，甚至貴一倍，負擔不來。」跟太太租住開放式單位的陳先生，現時月租一萬一千元，「就算私樓，都不夠時間睇盤。」收到迫遷令後，百多戶長期住客都徬徨無助，其後酒店將退房期限延遲兩天到本月十七日，但住客覺得幫助不大，「最不滿的，是酒店毀約，又沒有作適當安排。」住客稱租約多數分兩類，一種是退租要提前三個月通知，另一種是死約，一定要住到租約完結。他們都說願意配合政府的抗疫政策，但希望酒店能按合約賠償。由於酒店遲遲未有明確賠償方案，前日下午，一批住客報警求助。在警員協調下，住客和酒店職員當晚舉行了半小時會議，最終談判破裂。有住客表示，他們要求酒店按合約賠償，「三個月通知的，就賠償三個月房租，如是死約，應賠償合約期的租金。」但酒店只答應退回三月餘下租金和按金，另外賠償一個月租金。住客不接受酒店的賠償方案，會向政府部門求助。住戶報警求助 與酒店談判破裂酒店回覆本報稱，會按個別住戶簽訂的合約，履行合約內訂明的條款，向客戶作出賠償。另外，會盡力協助住戶入住集團旗下酒店或其他酒店，並負責搬遷服務的費用，以協助住客遷離。如住客未能在限期前遷出，酒店會按個別情況酌情延遲，以盡力保障住戶健康及利益，避免交叉感染風險。相關新聞詳刊P2版