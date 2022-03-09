陳肇始聶德權秘書染疫 兩局長檢測為陰性

相繼有政府高官的秘書染疫。公務員事務局局長聶德權繼妻子及新聞秘書染疫後，為他提供秘書服務的一名秘書檢測呈陽性，她最近一次上班日期是前日。當局指聶德權每日均有進行快速測試，結果均為陰性。局方會徹底清潔和消毒相關辦公室。同時，食衞局局長陳肇始一名秘書快速測試呈陽性，她最近一次上班日期為上周五，同日曾與局長見面。當局指陳肇始每日均有進行快速測試，所有結果為陰性。為謹慎起見，陳肇始昨早已另外再作專業拭子採樣檢測，化驗結果同樣為陰性。局方已為相關辦公室進行清潔和消毒，相關職員亦會繼續每日進行快速測試。