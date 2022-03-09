商人歎難找同級數酒店

經營成衣生意的馮小姐，喜歡汀蘭居環境，旁邊是沙灘，兩年前搬入長住，「三百呎房間連車位，月租一萬三千元。」她說，去年尾續了新租約，到今年十月尾才屆滿，「突然間要我們搬走，情緒很受困擾。」她說，要在短時間找到提供車位的酒店十分困難，「找一間同級數的，在西貢，四月中才有房，月租要二萬元。有些可即時入住只有日租，要九百多元。」馮指，自己樂意配合政府防疫工作，但希望酒店根據合約精神，賠償給住客，「我簽的是死約，如我提早搬走，酒店會要求我繳付餘下租約的租金，現在他們要我提早搬走，應按餘下租約作賠償。」她又說，就算酒店不肯一筆過賠租金，也應補償搬去其他酒店的額外租金支出，直到租約完結。