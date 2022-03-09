退休者恐轉住劏房染疫

在汀蘭居住了四個月、今年六十二歲的黃先生，是一名退休人士。他租住共享房間，一房四牀位，月租四千八百元，「不喜歡住劏房，環境複雜，衛生情況又差，這裏始終是酒店，空氣和配套設施好得多，又有免費接駁巴士去市中心，都算方便。」黃說，租約五月才到期，本來打算續約，想不到被迫遷，「我靠退休金生活，不能花太多錢租屋，但我這個預算，很難找到合適地方，除非住劏房，但劏房傳播疫症風險很高，不想住。」他說，這陣子都因居住問題而煩惱，弄致沒胃口吃飯，「這一個星期瘦了幾磅，整個人都十分憔悴。」