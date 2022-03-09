醫護抨賠一月租 無法抵銷損失

從事醫護工作的鄭小姐，經常接觸確診者，自疫情爆發以來，為免影響家人，便搬出來住，「之前住另一間酒店，去年十一月搬來這裏，二百多呎房間，月租一萬一千五百元，租約到今年九月尾。」鄭指，被逼遷後感到十分憂慮，連日來失眠和胃痛，影響工作，「這幾天無法入睡，精神很差。」她不滿酒店毀約後，只賠償一個月租金，「為方便探望患病家人，一定要選擇同區酒店，但看了多間同級數月租酒店房，起碼要一萬六千元以上，亦找過私樓單位，租金最平要一萬四千元，而沒有傢俬，賠償一個月房租，根本不能抵銷損失。」她說，「只有兩星期給我準備，但這段時間只有兩天假，沒有足夠時間找新地方。」