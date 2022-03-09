林鄭冀私院增收非新冠病人

國務院副總理韓正關注本港私家醫院拒收確診病人的情況，據了解，私家醫院聯會昨傍晚與特首林鄭月娥會晤，商討私家醫院如何協助抗疫；與會的私家醫院聯會主席何兆煒表示，林鄭月娥希望私院加大力度接收非新冠病人、協助政府營運暫託中心、為隔離狀況下的市民提供支援熱線服務。何兆煒形容會議氣氛非常好，特首關注私院門診會否診治有上呼吸道徵狀及發燒病人，私院回應一定會診治；至於有輕症的新冠患者，要有足夠防禦措施下再盡力安排。明德推輕症預約門診同時，明德國際醫院宣佈，會為新冠輕症病人提供門診諮詢服務，病人可獲取基本藥物及醫療建議，但必須預約，患者到院後亦需先作快速檢測。由於沒有負壓病房，暫未能安排患者住院。院方亦與醫管局商討，計劃將半數內科病床預留予醫管局轉介的非新冠患者使用。