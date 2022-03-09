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日報新聞 > 港聞

美股中段升81點

2022-03-09 列印
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俄羅斯與烏克蘭的第三輪和平談判結束，並沒有太大實質成果。市場繼續關注烏克蘭戰事局勢及油價，外圍股市仍拉鋸。杜指中段報三二八九八點，升八十一點；納指則報一二八六八點，升三十七點。滙控美國預託證券價格見四十九點四四港元，升一點四四港元；騰訊則見三百八十二點零一港元，跌一點一九港元。

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