電話儲值卡實名制生效 教你一招專人登記免麻煩

去年9月1日生效的《電訊（登記用戶識別卡）規例》，落實電話儲值卡實名登記制。按照規例，即日起新發售的電話儲值卡，必須在啟動服務前完成實名登記。而現行的電話儲值卡用戶亦須於明年2月23日前完成實名登記，否則在時限後將無法繼續使用。
電話儲值卡實名登記步驟
用家想為電話卡進行實名登記，可以將SIM卡插入智能手機，開啟流動數據服務及關閉無線網絡(Wi-Fi)，之後按電訊商發出的實名登記提示短訊開始登記程序，該提示短訊包含流動電話號碼、電訊商名稱及登記網址等。輸入或確認流動電話號碼或SIM卡卡號（即ICCID），然後拍攝或上傳身份證明文件正本，注意核對登記資料後提交，成功登記的用戶將會收到電訊商發出的確認短訊。
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（資料由客戶提供）