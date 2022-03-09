電話儲值卡實名制生效 教你一招專人登記免麻煩

一掃WhatsApp專員 / 到SmarTone門市了解更多

電話儲值卡實名制已於3月1日正式生效，現行的電話儲值卡須於明年2月23日前向所屬電訊商完成實名登記。登記手續麻煩又複雜？SmarTone推出「本地儲值咭用戶」限時優惠，直接上台不但有專員幫忙登記，月費更只需$78全包，再加送超市現金券，讓你毋須另行登記任何資料，安心使用，既方便又快捷。去年9月1日生效的《電訊（登記用戶識別卡）規例》，落實電話儲值卡實名登記制。按照規例，即日起新發售的電話儲值卡，必須在啟動服務前完成實名登記。而現行的電話儲值卡用戶亦須於明年2月23日前完成實名登記，否則在時限後將無法繼續使用。電話儲值卡實名登記步驟用家想為電話卡進行實名登記，可以將SIM卡插入智能手機，開啟流動數據服務及關閉無線網絡(Wi-Fi)，之後按電訊商發出的實名登記提示短訊開始登記程序，該提示短訊包含流動電話號碼、電訊商名稱及登記網址等。輸入或確認流動電話號碼或SIM卡卡號（即ICCID），然後拍攝或上傳身份證明文件正本，注意核對登記資料後提交，成功登記的用戶將會收到電訊商發出的確認短訊。上SmarTone月費$78全包 專員協助登記現行電話儲值卡的用戶在任何情況下都要進行實名登記。如果你嫌登記程序麻煩，轉用月費計劃也不失為一個最佳選擇。SmarTone作為本地具領導地位的通訊服務供應商，為切合不同客戶的不同需要，特別推出「本地儲值咭用戶」限時優惠，直接上台不但有專員幫你登記，月費更只需$78全包，絕無額外收費；包括無限數據*及無限通話分鐘，即使疫情期間增加通話或上網用量也毋須擔心不敷應用；豁免$18行政費；再加送$100超市現金券。上SmarTone更可享一連串貼心服務，例如24小時專人服務專線、免費借充電器、獨家食買玩著數、酒店餐飲優惠等等。*首10GB速度最高21Mbps，其後速度最高2Mbps。只適用於指定客戶，須簽期限合約及選用指定月費計劃。受條款及細則約束。（資料由客戶提供）