疑兩死者英文名相似 東區醫院警方送錯屍

東區尤德夫人那打素醫院發生烏龍運送遺體到公眾殮房事件，事件疑源於兩名病人英文名字串法非常相近，核對過程出現混亂。醫院發言人指，一名病人於二月二十八日由救護車送到急症室，情況危殆，並於同日離世。按照既定程序，須將個案呈報死因裁判庭，並將遺體安排運往公眾殮房進行法定程序。該院在三月三日安排將上述病人遺體運送到公眾殮房時發現，病人遺體於早前已被運送到域多利亞公眾殮房。根據醫院記錄，警方人員曾於二月二十八日到急症室處理轉移數具遺體至公眾殮房，移送前由警方人員及醫院職員核對名單上的遺體資料。初步調查發現，當中有兩名病人的性別相同，英文名字串法亦非常相近，懷疑在核對過程中出現混亂，導致其中一具遺體被錯誤運往公眾殮房。院方已聯絡涉事家屬致歉和解釋情況，前日已安排家屬確認遺體身份。