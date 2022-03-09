昨天是「國際婦女節」，勞聯訪問八百八十六名婦女，發現逾五百七十名疫情前有工作的婦女中，約六成人在疫情爆發後失業，約四成人開工不足或要放無薪假，促請政府制訂更多政策，如研究累進子女免稅額，以及落實全薪產假等，支援婦女就業和鼓勵生育。特首林鄭月娥發表視像致辭，讚揚香港女性亦是疫情期間的「守護者」，亦指本屆政府致力確保婦女能公平地獲得社會上的資源和機會，目前任公務員和首長級公務員的女性佔整體公務員人數近四成。此外，立法會議員葉劉淑儀亦在facebook發視像，祝願本港女士們繼續發揮擔起半邊天的角色，為香港作出貢獻。