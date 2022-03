疫情前,筆者多番遊歷英美、歐洲等地,結識不少朋友。現時長期滯留本地,未能拜訪各地好友,只能在網上聯絡對方。朋友打趣問‘Are you getting itchy feet?’。在此,‘itchy feet’是指「旅行慾」的意思,與腳患無關。除此之外,不少其他常用英語用語也與旅遊相關,我們可藉此窺視旅遊文化。香港人近來常用‘staycation’一詞,指留在本地酒店旅遊。有些人甚至輪流入住不同高級酒店,這種情況,可以‘living out of a suitcase’形容,即携同行李於不同地方短期旅居。在英國和美國,除了酒店,郊區同樣是理想的短途旅遊之地。有些當地朋友到郊區時會‘travelling light’(只帶少量行李)、甚至會‘hitching a ride’(乘順風車)。當然,這需要熟悉當地環境才可嘗試。某年夏天,筆者也曾受邀到郊區。朋友說,‘Let’s catch some rays.’,這是曬太陽的意思。最後我們來到海邊,有人說‘Should we take a dip?’。‘Dip’用作動詞時是指將物件輕輕浸入水裡,這裡用作名詞則是嬉水的意思。英美有較多自然環境供人遊歷。曾有朋友說,‘I’m having a date with Mother Nature.’(我正與大自然約會),可見這種旅遊很受歡迎。除了遊訪大自然,筆者也常在當地選購不同工藝品,朋友稱之為‘going on a shopping spree’(大肆購物)。此外,觀光一整天後,當地朋友有時邀請我,說‘Would you like to paint the town(red)?’(要去市區狂歡嗎?)。參與‘all-nighter’(通宵活動)真的有點吃力,這時候只能婉拒他們的好意,說‘Sorry, but I’m calling it a day. You guys have fun.’(抱歉,我今天玩夠了。你們盡興吧。)。不少常用英語語句揉合風土人情,可說是文化的結晶。有機會到外地旅遊時,不妨多花心思聆聽當地人的話語,細味英語承載的文化。