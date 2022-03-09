疫情前，筆者多番遊歷英美、歐洲等地，結識不少朋友。現時長期滯留本地，未能拜訪各地好友，只能在網上聯絡對方。朋友打趣問‘Are you getting itchy feet?’。在此，‘itchy feet’是指「旅行慾」的意思，與腳患無關。除此之外，不少其他常用英語用語也與旅遊相關，我們可藉此窺視旅遊文化。香港人近來常用‘staycation’一詞，指留在本地酒店旅遊。有些人甚至輪流入住不同高級酒店，這種情況，可以‘living out of a suitcase’形容，即携同行李於不同地方短期旅居。在英國和美國，除了酒店，郊區同樣是理想的短途旅遊之地。有些當地朋友到郊區時會‘travelling light’（只帶少量行李）、甚至會‘hitching a ride’（乘順風車）。當然，這需要熟悉當地環境才可嘗試。某年夏天，筆者也曾受邀到郊區。朋友說，‘Let’s catch some rays.’，這是曬太陽的意思。最後我們來到海邊，有人說‘Should we take a dip?’。‘Dip’用作動詞時是指將物件輕輕浸入水裡，這裡用作名詞則是嬉水的意思。英美有較多自然環境供人遊歷。曾有朋友說，‘I’m having a date with Mother Nature.’（我正與大自然約會），可見這種旅遊很受歡迎。除了遊訪大自然，筆者也常在當地選購不同工藝品，朋友稱之為‘going on a shopping spree’（大肆購物）。此外，觀光一整天後，當地朋友有時邀請我，說‘Would you like to paint the town（red）?’（要去市區狂歡嗎？）。參與‘all-nighter’（通宵活動）真的有點吃力，這時候只能婉拒他們的好意，說‘Sorry, but I’m calling it a day. You guys have fun.’（抱歉，我今天玩夠了。你們盡興吧。）。不少常用英語語句揉合風土人情，可說是文化的結晶。有機會到外地旅遊時，不妨多花心思聆聽當地人的話語，細味英語承載的文化。