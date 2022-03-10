伊院等改作定點醫院 內地醫護駐落馬洲 抗疫新八招 公院大增新冠病牀

本港爆疫逾兩年，第五波成疫災，染疫市民和死亡人數俱暴升。特首林鄭月娥決定，由昨日起每天（除周二外）與高層官員向公眾公佈抗疫舉措。她強調，目前以減少重症、死亡及確診個案為重點，而全民強檢並非優先，並公佈將伊利沙伯等多家公立醫院轉作新冠定點醫院；安排內地醫護團隊來港進駐落馬洲河套區應急醫院、對安老及殘疾院舍作閉環管理、要求私家醫院提供更多非新冠病牀等，料合共提供約一點六萬張新冠病牀，以加強抗擊病毒的力度。林鄭宣佈，為快速擴大醫院治療能力，會將伊利沙伯醫院轉作新冠定點醫院，亦會陸續將公立醫院一半、約九千張病牀，改作接收新冠病人。醫管局指，料伊利沙伯醫院本月十三日投入服務，並安排醫護入住逸東酒店。院內目前有約三百八十名非新冠病人，其中二百人會在四日內轉到其他醫院，其餘病人會出院。而律敦治、馮堯敬及靈實等醫院亦會改作定點醫院。此外，政府請求中央派內地醫護團隊來港支援，人員將進駐由中央援建的落馬洲河套區應急醫院，料下月內分階段提供服務，提供約一千個牀位。派人到院舍打針林鄭亦針對重疫災區的安老和殘疾院舍，頒佈新措施，包括：一、下周五前，派員到過千間院舍，為所有院友打第一針，望本月十八日前完成；二、在院舍作閉環管理，安排員工入住酒店，專車接送，減少他們帶病毒入舍院；三、增加長者隔離暫託設施，照顧輕症患者，除現有的九龍灣彩榮路體育館及石硤尾體育館外，會分階段啟用啟德郵輪碼頭的暫託中心，提供一千二百張病牀，並會再改建七個室內體育館；四、要求私家醫院提供人手，亦在本港及內地招聘照顧員；五、加強照顧家居隔離長者，提供附中成藥的物資包、主動致電查詢長者身體情況，為求診長者預留指定診所名額等。林鄭透露，日前與私家醫院聯會開會，她提出多項要求，包括一、要求私家醫院騰出病牀，接收公立醫院非新冠病人；二、營運照顧長者的暫託中心；三、提供網上診症服務等。私院代表大都同意。她又引述私院代表指，從未拒絕治療患有上呼吸道疾病的患者，強調政府會再與私院討論，讓私家醫院參與抗疫工作。以中大醫院為例，目前提供二十四張新冠病牀，已有八名確診者入住。私院騰出病牀收非新冠病人醫管局行政總裁高拔陞表示，伊利沙伯醫院的急症室會專門接收新冠患者，創傷個案會轉交其他醫院的創傷中心處理。他形容，明白新安排會影響許多病人，但希望大家諒解。