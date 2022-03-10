自言「抗疫主帥」 林鄭戴回口罩

曾以「大家清楚看到我的表情及情緒」為由而不戴口罩見記者的林鄭，昨天戴上口罩，舉行首次「高層新聞發佈會」，但她沒有主動解釋為何改變。她強調，除了周二早上行政會議，會每日親自主持發佈會，讓不同政策局交代各項防疫措施，澄清坊間流言，形容自己是「抗疫主帥」，須「責無旁貸地向社會交代疫情變化」。但她笑稱：「相信大家唔想成日見到我㗎喇，早啲見唔到我呢，即係話香港已經回復返正常生活」。林鄭形容，自己是「抗疫主帥，我係很願意、責無旁貸地向社會交代疫情變化。本人嘅解說能力會不斷改善，希望準確回應到大家嘅提問。」她指疫情兇猛，超出政府的能力，內地派遣衞健委新冠疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年來港，是「國家的加量」助港抗疫。她透露，梁萬年對特區政府的防疫工作留下深刻印象，予以肯定。他對前線人員努力工作、專家獻計獻策、市民積極配合抗疫工作，遵守防疫措施等觀察，令他相信香港定能戰勝疫情。