林鄭形容，自己是「抗疫主帥，我係很願意、責無旁貸地向社會交代疫情變化。本人嘅解說能力會不斷改善，希望準確回應到大家嘅提問。」她指疫情兇猛，超出政府的能力，內地派遣衞健委新冠疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年來港，是「國家的加量」助港抗疫。她透露，梁萬年對特區政府的防疫工作留下深刻印象，予以肯定。他對前線人員努力工作、專家獻計獻策、市民積極配合抗疫工作，遵守防疫措施等觀察，令他相信香港定能戰勝疫情。
自言「抗疫主帥」 林鄭戴回口罩
林鄭形容，自己是「抗疫主帥，我係很願意、責無旁貸地向社會交代疫情變化。本人嘅解說能力會不斷改善，希望準確回應到大家嘅提問。」她指疫情兇猛，超出政府的能力，內地派遣衞健委新冠疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年來港，是「國家的加量」助港抗疫。她透露，梁萬年對特區政府的防疫工作留下深刻印象，予以肯定。他對前線人員努力工作、專家獻計獻策、市民積極配合抗疫工作，遵守防疫措施等觀察，令他相信香港定能戰勝疫情。
伊院等改作定點醫院 內地醫護駐落馬洲 抗疫新八招 公院大增新冠病牀
本港爆疫逾兩年，第五波成疫災，染疫市民和死亡人數俱暴升。特首林鄭月娥決定，由昨日起每天（除周二外）與高層官員向公眾公佈抗疫舉措。她強調，目前以減少重症、死亡及確診個案為重點，而全民強檢並非優先，並公佈...
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中國留學生已撤出烏危險區域
中國駐烏克蘭大使館表示，所有在烏克蘭的中國人已經撤出當地危險區域，而中國留學生整體撤離工作有序、安全。內地《環球時報》引述中國駐烏克蘭大使館稱，經過各方努力，被戰火困在蘇梅的最後一批共一百一十五名中國...
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澤連斯基將烏克蘭比作二戰英國 俄軍將停火開放人道走廊
俄羅斯入侵烏克蘭踏入兩星期，根據烏克蘭政府軍周二公佈的最新戰況，在對上二十四小時，俄軍的攻勢十分緩慢，主要還是向各大城市的民用基建設施發射導彈及進行炮轟，但始終未能取得重大成果。俄羅斯官方塔斯社報道，...
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屋苑錄用家議價成交
疫市下，議價空間擴闊，成為上車客覓盤好時機。據《星島地產網》報道，港置首席聯席董事曾家輝表示，荔枝角美孚新邨筍盤減少，部份買家轉投鄰近屋苑，該行剛促成一宗盈暉臺兩房單位買賣，為1座高層G室，面積約47...
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恒指險守二萬關 拗腰仍跌138點 美股強力反彈 杜指升671點
美股經歷連跌後，昨晚早段出現強力反彈，杜指高開一度大升582點報33214點，升幅1.8%；納指升260點報13056點，升幅2%；標指則升66點報4237點。杜瓊斯工業平均指數今晨四時報33304點...
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加拉塔沙雷決堤 小「巴」閃擊
名宿沙維回歸接掌帥印後，巴塞隆拿一班年輕球員得到更大發揮空間，十七歲新星加維更獲新帥大讚。今晚歐霸十六強首回合主場出擊，加維和費倫托利斯等勢以速度撕破加拉塔沙雷的破爛防線，為晉級打好基礎，讓球主客和讓...
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喜見樂壇熱鬧 想同MIRROR合作 林峯甜爆拍戲受傷 會嗲老婆呵番
5年前，林峯開完紅館個唱後專注影視工作，至今年重返樂壇於情人節推出新歌《幼稚未完》，唱出對舊愛的留戀。林峯表示人生會撞到唔同嘅人，所有經歷都成就o依家嘅自己，仲冧滋滋話每日收工即返歸，就算為大細女（妻...
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李一飄 - 亂發緊急警示 為抗疫添煩添亂｜社論
昨午近六時，全港手機鈴聲同時大響，細看訊息，標題是中文的「緊急警示」，或是英文Emergency Alert，收到的市民起初「心都離埋」，以為發生了甚麼緊急事故。原來是由特區政府廣發給公眾，內容指伊利...
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馬場浮世繪——希威森韋達今季各取所需
昨晚第二場五班千二米賽事，頭馬由韋達馬房的「各取所需」取得，此駒來港時評七十分，跑過三季共二十九場之後，終於在五班賽打開勝利之門。至於鞍上人希威森今場憑「各取所需」贏馬後，季內暫時有三場頭馬在手，而最...
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