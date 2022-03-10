籌備需人力物力 聽取專家意見才拍板 ﻿政府抗疫不會「躺平」 林鄭：全民強檢非優先﻿

特首林鄭月娥在二月宣佈，將於三月內全民強檢，但她昨日以需要籌備龐大人力物力，並尋找大量強檢場所為由，又要聽取專家意見，做出最佳效果，故須綜合考慮，才決定何時推行，目前強檢並不是優先的，「我唔會因為曾經講過一個日子或一句說話，而忽視現實」。她又指，不會爭拗本港抗疫政策是「與病毒共存」抑或「清零」，形容沒有意義，但指政府不會「躺平」。被記者多次追問會否在本月全民強檢時，林鄭回應指，全民強檢計劃的作用是要「清一次」，但強調要根據疫情發展，選擇發揮最佳效果的時間，並透露現時全民強檢並非優先工作，「現時情況係規劃及籌備繼續，但唔係要優先按掣去做，幾時去做就要綜合考慮，亦都會考慮專家意見。我唔會因為曾經講過一個日子或一句說話而忽視現實，因為現實一定要係抗疫，唔係履行或符合行政長官說咗嘅說話，一定睇疫情發展。」她補充，「唔會為咗交單而勉強去做」，有具體時間會盡快公佈，好讓市民有充裕時間做好準備。一直以市民福祉為依歸林鄭強調：「（政府的）抗疫思路係一直以市民最大福祉為依歸，確保香港市民嘅生命安全、身體健康，但政策措施係需要調校，但外面有人說一調校就係朝令夕改，呢個係見仁見智。」她強調，新措施按國家衞健委新冠疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年的建議推行，相信對方會接納。她透露，全民檢測時，會限制市民出外，但容許特定時間外出購買日用品，呼籲市民毋須搶購物資；政府亦會保障金融、電力、公共交通等正常運作。因此，全民檢測需長時間準備，確保人手及物資到位，並找到合適場所。按習主席指示保市民生命被記者問到現時本港的抗疫政策是否先「與病毒共存」後「清零」，林鄭回應指，這問題沒有爭拗的意義，但強調政府不會「躺平」，或因確診過多而不採取行動。她強調，每條人命都十分寶貴，會按照國家主席習近平的最高指示，確保市民生命安全，又形容近日多名長者染疫離世，令人非常難過，疫情過後，社會應反思如何在各方保障長者的健康。她形容目前疫情已「以百倍計」超出本港的應對能力，因此政府早前向中央提出系列請求，中央非常關切，「加力支援」，指「香港有難」，多個省市都願意支援，為本港抗疫工作注入很大的動力。