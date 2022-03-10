袁國勇推算最差情況 每五個有一人感染

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇預計，現時推算本港至少每二十人有一人染疫，最差情況是每五人有一人感染，在港鐵、巴士、電梯或公共地方也會隨時受感染，故呼籲在社區的老人家要盡量減少外出，建議市民外出時佩戴N95口罩，或在外科口罩外戴多一個布口罩。袁國勇表示，本港逾八成院舍有確診個案，病毒料持續傳播，現時可做的有限，最重要是讓院舍長者立即接種疫苗，如有長者病發，老人科醫生盡快協助了解，哪些患者可立即住院接受抗病毒藥，哪些可留在院舍治療。他又指，如家中有高危人士，包括四歲或以下幼童，所有家人要打針，最好每隔一日做抗原測試。他指出，有幼童感染後，發高燒後便腦水腫，有猝死危險，因為幼童免疫系統未成熟，病毒會急速擴散，反應會激烈，有數千宗感染兒童發高燒、抽筋，如果有數個月大嬰兒感染，應立即求診。