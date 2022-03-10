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順天邨兩幢初陽478宗

2022-03-10 列印
■石籬邨石寧樓昨午起，圍封強檢。
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多座大廈昨日完成圍封強檢，觀塘順天邨天瑤樓發現三百一十五宗初陽個案，天榮樓發現一百六十三宗初陽個案，兩幢大廈合共有三十一宗檢測結果不確定個案；元朗嘉湖山莊賞湖居第一、第二及第五座，分別發現七十五、二十和四十宗初陽個案，三幢大廈合共有二十八宗不確定個案；屯門翠寧花園第四、五及六座，共發現二百四十六宗初陽個案，不確定個案則有三十六宗。此外，美孚新邨第三期百老匯街發現五十二宗初陽個案。

多幢樓宇因污水檢測呈陽性，須圍封強檢，其中鑽石山帝峯豪苑、屯門友愛邨愛明樓、葵涌石籬邨石寧樓，昨午起圍封強檢。觀塘順天邨天權樓，昨日傍晚起亦圍封強檢。


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