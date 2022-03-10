疑診症時傳染 蔡堅中招

醫學會會長蔡堅證實感染新冠病毒。醫學會指，蔡堅曾診治發燒及有上呼吸道感染病徵的病人，估計因此染疫。他目前情況穩定在家療養，康復後會返回前線診所工作。蔡堅接受傳媒訪問指，他染疫約一周，有頭痛、疲倦及發燒等病徵，估計診症時被傳染，自己身體狀況良好，相信休息數天便會康復。另外，香港西醫工會會長梁漢輝指出，近日有部份私營診所以防護裝備不足、醫生因年紀大或未接種疫苗為由，拒收發燒、傷風感冒和屙嘔病人。亦有診所指地方窄小，恐造成病人交叉感染而不接收。梁續指，其醫療集團有逾廿名醫護人員染疫，致醫務所需要停診，形容情況惡劣，其集團有部份醫生已改為視像診症。