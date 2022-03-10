新田方艙醫院 提供2800隔離牀位

工人日以繼夜地施工，位於新田的方艙醫院僅約兩星期已竣工，昨交付政府後會開始運作，可提供近二千八百張應急隔離牀位；政務司司長李家超及保安局局長鄧炳強昨到場視察，李家超感謝中央及各部門同事的付出。繼青衣「方艙醫院」於一周內火速完工後，位於元朗新田村路的社區隔離設施亦落成啟用，昨日交付港府，提供七百二十個房間，近二千八百張應急隔離牀位。李家超指交通配套有限、地盤面積相對狹窄等，令興建新田社區隔離設施的難度提升，但工程人員在不超過兩星期極短時間內完成，表現出工程人員的專業。消防處推出專線供輕症患者申請入住隔離設施，消防處助理處長黃鎮業表示，專線至昨早收到超過一萬三千九百宗求助個案，處方已調動非前線人員，盡快安排市民隔離。