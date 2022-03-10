百佳推抗疫優惠 KF94口罩每個七元

疫情嚴峻，港人陷入恐慌情緒，掀起物資搶購潮，藥物亦被掃空。百佳昨日傳來好消息，指必理痛和連花清瘟膠囊已補貨，並以優惠價出售KF94口罩，每個只需七元。百佳昨日推出抗疫優惠，當中必理痛傷風咳丸等藥品均以優惠發售，而全城熱購的連花清瘟膠囊，則定價為四十八元。另外，韓國製KF94口罩一包裝只售三十五元，內有五個，即平均每個只需七元，其他抗疫用品，包括消毒噴霧、消毒藥水等，同樣有優惠。優惠期至本月十七日為止，售完即止。