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Foodpanda向弱勢社群 派逾萬張外賣券

2022-03-10 列印
■Foodpanda香港宣佈，將啟動總值逾三百萬元的「疫流同行」計劃。
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Foodpanda香港昨宣佈將啟動總值逾三百萬元的「疫流同行」計劃，向弱勢社群派發逾萬張外賣餐券，以及為各合作夥伴推出多項支援措施，包括免除餐廳每月上架費及向送遞團隊派發七千份快速測試套裝等。惜食堂、膳心連基金及匡智會等十五間本地慈善機構將獲贈逾一萬二千張價值八十元的外賣餐券。此外，Foodpanda亦免除餐廳每月上架費、新增餐廳員工「送遞員快速申請」計劃、向送遞團隊派發快速測試套裝、延長送遞員保險計劃中感染新冠的保障等。

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