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美股中段升617點

2022-03-10 列印
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美股經歷連跌後，昨晚早段出現強力反彈，杜指中段報三三二五○點，升六百一十七點；納指則報一三一四○點，升三百四十四點。滙控美國預託證券價格見五十點一八港元，升零點九三港元；騰訊則見三百八十九點二二港元，升四點四二港元。

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