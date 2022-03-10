全港約40萬學童 陸續接種新冠疫苗 優化腸道微生態有機會提高疫苗成效

帶孩子接種疫苗前，家長可以預先給孩子講解接種時情況和好處，有助增加他們對接種時的安全感。

周醫生對於有幼兒因新冠疫情死亡感到十分婉惜，鼓勵家長盡快帶子女接種疫苗。

新冠疫情第五波不斷升溫，加上Omicron及Delta變種病毒沖擊，引致持續出現兒童感染新冠肺炎個案，當中更有病情嚴重至進入深切治療部，甚至死亡，兒童接種疫苗刻不容緩。政府適時宣佈接種新冠疫苗年紀降至3歲，兒科專科醫生周中武分享道：「家長們不需過分擔心，絕大部分兒童都適合注射新冠疫苗，而接種疫苗後，有助減少重症及死亡率。」早前在新冠疫情發布會中，衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，第五波疫情有百分之四的患者小於四歲。引述港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆分析指以往通常五歲以下兒童會重複感染人類冠狀病毒，或可帶來「交叉免疫」效應；而今次第五波兒童感染人數眾多，相信因為過去幾年間，四歲或以下兒童少了接觸人類冠狀病毒，令兒童感染率增加，所以劉宇隆建議加快讓兒童接種疫苗，政府早前已落實為三歲至十一歲兒童接種新冠疫苗。對此，周中武醫生曾收到不少家長的查詢，他解釋道：「除非該兒童對疫苗成分有過敏反應紀錄，不然大部分三歲以上的兒童均適合接種疫苗。」為孩子做好準備打疫苗曾聽過不少家長說擔心接種疫苗後會有副作用，周中武進一步解釋：「一般而言，對於兒童接種疫苗的副作用，主要都是針口痛和接種後較為疲憊，數天後可以復原，接種復必泰疫苗的話，雖曾出現罕有心肌炎個案，但可考慮選擇大腿注射，以降低患上心肌炎風險。」要為年紀較小的兒童接種疫苗，父母難免有不同的擔心，周中武建議：「如本身正在患病，例如有發燒、咳嗽和流鼻水等病徵、兩星期內接種過其他疫苗都暫時不適合接種新冠疫苗，其實我覺得孩子對接種疫苗的心理準備同樣重要。」他說最好在接種疫苗前幾天開始，講解疫苗對身體的好處，雖然打針有少許不舒服，但痛楚好快會消失，建議可以跟孩子說：「明白你怕打針，打針亦有少少痛，但好快會無事，之後身體還會更加強壯更健康。」讓孩子感到安全感，接種疫苗時的情緒都會比較穩定。腸道微生態健康 讓疫苗發揮更好功效隨着香港人飲食西化，孩子們常有機會吃到快餐和加工食物，雖然未至於經常肚痛不適，但卻令腸道微生態漸漸變差。周中武指出腸道微生態對身體免疫力十分重要，「良好的腸道微生態對孩子的健康十分重要，如由腸道益菌發酵膳食纖維而成，在大腸中找到的『短鏈脂肪酸（Short chain fatty acids, SCFA）』能有助促進血清素產生、調節身體部分免疫細胞以達致抗炎、抗腫瘤及抗菌等之效。」此外，他亦分享早前香港中文大學腸道微生物研究中心進行的接種新冠疫苗後抗體水平的研究，研究證實只有「青春雙歧桿菌」能調控接種疫苗後的抗體反應，有助提升新冠疫苗的抗體水平。他補充道：「雖然『青春雙歧桿菌』是與生俱來，可是在兒童階段體內此菌的數量較少，成年時期數量會較高水平，但卻會在不良的飲食習慣和生活壓力令其流失，到踏入中老年時期身體機能退化又會逐漸身體內的下降，所以要維持腸道健康及提升新冠疫苗的抗體反應，就可考慮補充這種益生菌。」事實上，這益菌在過敏反應、腸易激綜合症及情緒病等病人的腸道內亦有所缺乏，但無奈的是難以從日常飲食攝取「青春雙歧桿菌」，所以要優化腸道微生態以提高身體免疫力及增強新冠疫苗水平，除了注意日常健康飲食習慣外，尋找合適的補充劑亦是其中的代替方案。