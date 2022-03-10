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善德居家抗疫繪畫賽 疫下為市民紓壓

2022-03-10 列印
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由善德基金會主辦、雋思集團及Neurum Health協辦、順豐速運及星島新聞集團全力支持的「善德居家抗疫大行動」，昨日正式啟動，打氣活動包括「童心抗疫 畫出彩紅」繪畫比賽，透過心理健康平台為市民紓緩心理壓力。
  「童心抗疫 畫出彩虹」繪畫比賽的對象為四至十二歲小朋友，首一萬名參賽者均可免費獲得一副由自己畫作製成的愛心砌圖，獲獎作品更有機會大量製作成愛心砌圖，轉贈給其他兒童。活動可登入善德網頁www.shinetak.org/2022.html報名。
  另外，善德基金會夥拍諾安科健旗下的心理健康平台Clara，免費為全港市民在三至五月底紓緩心理壓力。
  只要下載Clara手機應用程式，登記及註冊即可免費使用；免費心理健康平台可供十萬用戶使用三個月。

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